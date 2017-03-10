 

Чиновники ФИФА не хотят избирать Виталия Мутко в совет организации

Как сообщает агентство РБК, Агентство Associated Press сообщило об очередном вбросе информации, совершённом со стороны неназванных функционеров FIFA. По заявлению агентства, представитель России не будет избран в руководящие органы FIFA. так как "организация резко выступает против вмешательства государства в спорт".
 
Редакция АПН полагает, что Associated Press занимается обслуживанием идиотской PR-кампании, заказчики которой не утруждают себя формулированием правдоподобных объяснений для своих пожеланий.
 
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