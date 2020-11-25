Госдума приняла законопроект об особенностях дистанционной работы

Госдума приняла во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Среди наиболее важных изменений - нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удалённо, необходимой техникой, оплачивать их командировки, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: он не сможет превышать 6 месяцев. При этом перевод на удалённую работу не сможет быть основанием для снижения зарплаты сотрудникам при сохранении объёма их работы.
По словам первого заместителя главы думских единороссов Андрея Исаева, уточнено само понятие дистанционной работы:
Перечень оснований для увольнения дистанционных сотрудников дополняется невыходом на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Кроме того, работодателей планируется наделить правом объявлять простой при невозможности перевода своих сотрудников на удалённую занятость.
Исаев уточнил, что органы государственной власти не смогут обязывать работодателей в случае чрезвычайной ситуации переводить сотрудников на удалёнку, а смогут лишь рекомендовать это.
Третье чтение законопроекта намечено на четверг, 26 ноября. Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года.