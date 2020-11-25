Госдума приняла законопроект об особенностях дистанционной работы

Госдума приняла во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Среди наиболее важных изменений - нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удалённо, необходимой техникой, оплачивать их командировки, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: он не сможет превышать 6 месяцев. При этом перевод на удалённую работу не сможет быть основанием для снижения зарплаты сотрудникам при сохранении объёма их работы.

По словам первого заместителя главы думских единороссов Андрея Исаева, уточнено само понятие дистанционной работы:

"Фактически три вида такой работы. Это дистанционная работа на постоянной основе, когда работник заключил договор с самого начала, чтобы работать дистанционно. Это временная дистанционная работа, когда по тем или иным обстоятельствам работодатель переводит работника на дистанционную работу временно. Это может быть желание самого работника, например, мамы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. Или это могут быть объективные обстоятельства у работодателя. Отдельно оговорены случаи, когда перевод на дистанционную работу проходит в особых, исключительных условиях".