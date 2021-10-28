У 43% россиян после перехода на удалённую работу нагрузка выросла

У 43% россиян после перехода на удалённый режим работы увеличилась нагрузка, причём у 18% - значительно; у 24% к концу дня остаётся больше сил, чем при работе в офисе, - говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

29% опрошенных стали чувствовать себя более комфортно после перехода на удалённый режим, однако 39% стали больше уставать, а 32% стали чувствовать себя более тревожно.

27% россиян перешли на смешанный (частично из дома, частично из офиса) режим работы к середине 2021 года.





Удалённый формат работы связан с повышенным количеством рисков информационной безопасности, в том числе из-за активного использования так называемых теневых IT - не одобренных компанией сервисов.

