В Москве вырос спрос на пейджеры, рации, стационарные телефоны и бумажные карты

инфраструктуры для пейджеров в столице фактически нет,

Минцифры ещё в 2023 году прекратило лицензировать пейджинговую связь в России как устаревшую и полностью замещённую сотовой связью. Вместе с тем пейджинговая связь всё ещё используется там, где сотовая связь недоступна или перегружена, — в медицине, атомной отрасли, экстренных и специальных службах, на транспорте. Однако к

ак отметил Андрей Блинов, аналитик ICT-Online.ru, «пейджинговая связь основывается на технологиях радиосвязи, и будет ли она работать, когда отключат мобильную связь, — это ещё вопрос».

На фоне проблем со связью и мобильным интернетом в Москве и некоторых других городах России, в столице с 6 по 10 марта оборот бытовых радиостанций вырос на 27%, пейджеров — на 73%, стационарных телефонов — на четверть, пишет BFM.ru со ссылкой на статистику маркетплейса Wildberries. При этом

Роста продаж Wi-Fi-роутеров за последние дни не наблюдалось — по всей видимости, их раскупили заранее: в прошлом году их продажи выросли на 70%.

В эти же дни в Москве на 48% выросли продажи бумажных карт, атласов, путеводителей.