 

В Москве вырос спрос на пейджеры, рации, стационарные телефоны и бумажные карты

На фоне проблем со связью и мобильным интернетом в Москве и некоторых других городах России, в столице с 6 по 10 марта оборот бытовых радиостанций вырос на 27%, пейджеров — на 73%, стационарных телефонов — на четверть, пишет BFM.ru со ссылкой на статистику маркетплейса Wildberries. При этом инфраструктуры для пейджеров в столице фактически нет, Минцифры ещё в 2023 году прекратило лицензировать пейджинговую связь в России как устаревшую и полностью замещённую сотовой связью. Вместе с тем пейджинговая связь всё ещё используется там, где сотовая связь недоступна или перегружена, — в медицине, атомной отрасли, экстренных и специальных службах, на транспорте. Однако как отметил Андрей Блинов, аналитик ICT-Online.ru, «пейджинговая связь основывается на технологиях радиосвязи, и будет ли она работать, когда отключат мобильную связь, — это ещё вопрос».

Роста продаж Wi-Fi-роутеров за последние дни не наблюдалось  по всей видимости, их раскупили заранее: в прошлом году их продажи выросли на 70%.

В эти же дни в Москве на 48% выросли продажи бумажных карт, атласов, путеводителей.

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Capre oleum, или \

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

