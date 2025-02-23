 

В РФ выросло число преступлений, совершаемых мигрантами

 

Согласно отчёту МВД РФ, в январе 2025 года иностранцы и нелегальные мигранты совершили в России на 17,3% больше преступлений, чем за такой же временной отрезок в прошлом году. Из всех 4,4 тыс. правонарушений, совершённых иностранцами, 3,7 тыс. преступлений были совершены гражданами стран СНГ, что на 20,2% больше, чем в 2024-м. Доля преступлений выходцев из ближнего зарубежья составила 84,2% от общего числа преступлений.

 

В то же время число преступлений, зарегистрированных в отношении иностранцев и людей без гражданства РФ, сократилось на 16,3%, составив 811 случаев.


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