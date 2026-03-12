Архнадзор встревожен принятыми в первом чтении поправками в закон "Об объектах культурного наследия"
- 12.03.2026, 20:58,
- Новости
- 263
-
В телеграм-канале общественного движения Архнадзор (занимается охраной архитектурных памятников) сообщается
, что Госдума 11 марта приняла в первом чтении "вандальные поправки" к закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (об упрощении снятия с государственной охраны объектов культурного наследия)». В случае принятия этих поправок субъекты РФ смогут сами снимать охранный статус с архитектурных памятников регионального значения. В своём обращении Архнадзор поясняет
:
Согласно официальным данным (на 2023 год), в Едином государственном реестре учтены 86.511 объектов культурного наследия регионального и муниципального значения. Таким образом, в случае принятия поправок, 84,5% от общего числа объектов наследия (102.454) попадают в зону риска.
В Москве число объектов культурного наследия регионального значения составляет 3580, или 54,5% от общего числа реестровых объектов (6567). В минувшем году мэр, правительство Москвы и Мосгордума, вопреки нормам Федерального закона, ликвидировали перечень выявленных памятников, составлявший ещё 1360 объектов. Это огромное число — 17% от общего числа (7927) объектов культурного наследия Москвы. Ясно, что правительство Москвы не остановится ни перед какими объёмами сокращения Реестра, если получит полномочие самостоятельно исключать из него объекты.
Нет никаких оснований думать, что правительства иных субъектов Федерации поведут себя иначе в аналогичной ситуации.
Движение призывает не принимать данные поправки к закону.