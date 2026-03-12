 

Архнадзор встревожен принятыми в первом чтении поправками в закон "Об объектах культурного наследия"

В телеграм-канале общественного движения Архнадзор (занимается охраной архитектурных памятников) сообщается, что Госдума 11 марта приняла в первом чтении "вандальные поправки" к закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (об упрощении снятия с государственной охраны объектов культурного наследия)». В случае принятия этих поправок субъекты РФ смогут сами снимать охранный статус с архитектурных памятников регионального значения. В своём обращении Архнадзор поясняет:
Согласно официальным данным (на 2023 год), в Едином государственном реестре учтены 86.511 объектов культурного наследия регионального и муниципального значения. Таким образом, в случае принятия поправок, 84,5% от общего числа объектов наследия (102.454) попадают в зону риска.

В Москве число объектов культурного наследия регионального значения составляет 3580, или 54,5% от общего числа реестровых объектов (6567). В минувшем году мэр, правительство Москвы и Мосгордума, вопреки нормам Федерального закона, ликвидировали перечень выявленных памятников, составлявший ещё 1360 объектов. Это огромное число — 17% от общего числа (7927) объектов культурного наследия Москвы. Ясно, что правительство Москвы не остановится ни перед какими объёмами сокращения Реестра, если получит полномочие самостоятельно исключать из него объекты.

Нет никаких оснований думать, что правительства иных субъектов Федерации поведут себя иначе в аналогичной ситуации.
Движение призывает не принимать данные поправки к закону. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» С 1 марта изменится Положение об охране объектов культурного наследия. Изменения вызвали критику
» В России определены критерии «неудовлетворительного состояния» культурного объекта
» Под прикрытием новогоднего салюта власти Москвы снесли архитектурный памятник 19 века
» В Домжуре собираются обсуждать новый законопроект
» Общественная палата против приватизации памятников культуры
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Архнадзор встревожен принятыми в первом чтении поправками в закон "Об объектах культурного наследия"

  • 20:58
  • 259

В Москве вырос спрос на пейджеры, рации, стационарные телефоны и бумажные карты

  • 20:07
  • 307

Израиль в Ливане использовал белый фосфор, США уничтожили флот Ирана за считаные дни

  • 12:52
  • 408

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Краснодарском крае, Курской, Белгородской, Брянской, Запорожской областях, ЛНР

  • 12:24
  • 645

Искусственный интеллект вышел из-под контроля и начал добывать криптовалюту без запроса разработчиков

  • 21:31
  • 698

Пентагон не может расследовать уничтожение школы для девочек в Иране, на 90% сократив группу, занимавшуюся защитой гражданского населения

  • 15:20
  • 634
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram