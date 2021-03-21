Число преступлений, совершаемых мигрантами в России, увеличилось

Количество преступлений, которые совершают иностранцы и лица без гражданства в России, за два месяца текущего года выросло почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в статистических материалах МВД:

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 6,2 тыс. преступлений, что на 1,9% больше, чем за январь - февраль 2020 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 4,8 тыс. преступлений, что на 12,6% меньше, их удельный вес составил 77,3%".

Стоит отметить, что рост числа преступлений, совершаемых мигрантами, фиксируется на фоне уменьшения числа мигрантов почти вдвое.

Также, по данным МВД, количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ уменьшилось на 8,4% и составило 2,3 тыс. преступлений.