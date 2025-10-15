 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях

В Валуйском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, ранен водитель. В Шебекине дрон ударил по служебному автомобилю, ранен боец самообороны.
В Курской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на трассе Рыльск - Льгов, ранена сорокапятилетняя женщина.
В результате атак ВСУ повреждены четыре частных дома в посёлке Кирова в Волгоградской области.
Третьи сутки горит после удара ВСУ нефтебаза в Феодосии, по утверждению главы города Владимира Кима, угрозы распространения огня нет.
