ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях

В Валуйском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, ранен
водитель. В Шебекине дрон ударил по служебному автомобилю, ранен боец самообороны.
В Курской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на трассе Рыльск - Льгов, ранена
сорокапятилетняя женщина.
В результате атак ВСУ повреждены
четыре частных дома в посёлке Кирова в Волгоградской области.
Третьи сутки горит
после удара ВСУ нефтебаза в Феодосии, по утверждению главы города Владимира Кима, угрозы распространения огня нет.