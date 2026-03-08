ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской, Белгородской областях

из-за повреждения энергетической инфраструктуры в столице региона и приграничных муниципалитетах масштабные перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. В Белгороде повреждены три квартиры в двух многоквартирных домах, административное здание предприятия и пять транспортных средств. Также

мирный житель в селе Ржевка. В Графовке дрон ВСУ ударил по частному дому,

женщина, в Грайвороне дрон ВСУ ударил по автомобилю, ранены двое мужчин.