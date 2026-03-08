 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской, Белгородской областях

В Васильевке Запорожской области ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому, дом частично разрушен, известно об одной погибшей (по мере разбора завалов их число может увеличиться) и восьми или десяти раненых. В Энергодаре обесточены два микрорайона. В Пологах дрон ВСУ ударил по автомобилю, где ехала семья с двумя детьми. Родители погибли, шестилетний мальчик в тяжёлом состоянии, двухлетний ребёнок не пострадал. 
Ранен мужчина при ракетном обстреле Белгорода, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в столице региона и приграничных муниципалитетах масштабные перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. В Белгороде повреждены три квартиры в двух многоквартирных домах, административное здание предприятия и пять транспортных средств. Также ранен мирный житель в селе Ржевка. В Графовке дрон ВСУ ударил по частному дому, ранена женщина, в Грайвороне дрон ВСУ ударил по автомобилю, ранены двое мужчин. Женщина и мужчина ранены в результате взрыва беспилотника ВСУ рядом с машиной на дороге Шебекино - Белгород, мужчина в тяжёлом состоянии
Из-за атаки беспилотника пожар на нефтебазе в Армавире Краснодарского края (потушен)
В Донецке в результате удара разрушено здание, его обломки перекрыли одну из центральных городских магистралей. Это район многоквартирной застройки. В некоторых домах выбиты окна.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Брянской и Белгородской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и десятки раненых в Брянской, Белгородской, Запорожской областях, ЛНР
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, ДНР, ЛНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в ДНР, Белгородской, Брянской, Запорожской области
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Брянской, Запорожской областях и ЛНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Киберпреступники используют искусственный интеллект на всех этапах атак, включая создание поддельных личностей

  • 12:30
  • 305

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской, Белгородской областях

  • 11:05
  • 298

"Забрать нефть у террористов": США планируют захватить запасы нефти Ирана

  • 21:17
  • 426

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской, Самарской областях, ДНР

  • 12:33
  • 789

Удар по школе в Иране, возможно, был направлен искусственным интеллектом

  • 21:14
  • 799

Пентагон - не крестоносцы, Украина - не Иран

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram