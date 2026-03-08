ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской, Белгородской областях

В Васильевке Запорожской области ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому, дом частично разрушен
, известно об одной погибшей
(по мере разбора завалов их число может увеличиться) и восьми или десяти раненых. В Энергодаре обесточены
два микрорайона. В Пологах дрон ВСУ ударил по автомобилю, где ехала семья с двумя детьми. Родители погибли
, шестилетний мальчик в тяжёлом состоянии, двухлетний ребёнок не пострадал.
Ранен
мужчина при ракетном обстреле Белгорода, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в столице региона и приграничных муниципалитетах масштабные перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. В Белгороде повреждены три квартиры в двух многоквартирных домах, административное здание предприятия и пять транспортных средств. Также ранен мирный житель в селе Ржевка. В Графовке дрон ВСУ ударил по частному дому, ранена женщина, в Грайвороне дрон ВСУ ударил по автомобилю, ранены двое мужчин.
Женщина и мужчина ранены в результате взрыва беспилотника ВСУ рядом с машиной на дороге Шебекино - Белгород, мужчина в тяжёлом состоянии
.
Из-за атаки беспилотника пожар
на нефтебазе в Армавире Краснодарского края (потушен)
.
В Донецке в результате удара разрушено здание
, его обломки перекрыли одну из центральных городских магистралей. Это район многоквартирной застройки. В некоторых домах выбиты окна.