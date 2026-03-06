Пентагон - не крестоносцы, Украина - не Иран

Мне похвально удалось промолчать, когда ув. Александр Храмов написал, что убитый Хаменеи - " злой кащей , который погубил много душ", препятствуя исповедовать в Иране христианство, а вот зато глава Пентагона Пит Хегсет - эдакий крестоносец во славу Господа . Это всё абсолютно неблизко мне, но, в конце концов, религии - и ислам, и христианство, и иудаизм - действительно стремились убивать "за правую веру", и с примечательным упорством это делали, и протуберанцы этого стремления мы (как видите) наблюдаем до сих пор.

Но когда начались рассуждения про то, что ну да, в Иране убили сотни детей, их вам жалко, а вот разве украинцев вам совсем-совсем не жалко?.. - я упущу возможность промолчать и не прекословить энергии исповедания войны за спасение душ.





Россию и украину попросту нельзя рассматривать в той же связи, что Иран и Соединённые Штаты.





Первое: Иран (что бы ни говорил Трамп) не представляет экзистенциальной угрозы для США. Украина представляет такую угрозу для России. Требовать сочувствия к мирным украинцам - что ж, можно даже и при этих условиях, - можно! - но вы хоть сопоставляйте не с США и с Ираном, а с СССР и Германией. Это будет ближе, это будет много ближе.





Второе: США бестрепетно убивают иранцев, которые не могут им ответить почти ничем - уж точно не могут ответить сколько-то сопоставимыми убийствами гражданского населения. Сопоставимым (для Израиля) было нападение на Израиль 7 октября 2023 года. Вот это - да, было сопоставимое уничтожение мирного населения. Но это сделал не Иран.

Украинцы же каждый день долбят по России, убивая и калеча гражданское население. Отвечая на иронию Александра Храмова: нет, у меня нет уверенности в том, что наши военные никогда не промахиваются. Но, честно говоря, я надеюсь сохранить веру в то, что наши не бьют по мирному населению целенаправленно. Украинцы делают это. Я отслеживаю новости по атакам на гражданских каждый день и вижу, что дронами они делают это целенаправленно.





Третье: возможно, причина в том, что Храмов - как он сам пишет - видит в украинцах прежде всего "потенциальных русских". Я - не вижу. Не вижу этого сейчас. Он пишет:

"Да, многих из них перепрограммировали, но этот процесс обратим – прямо сейчас на наших глазах в русских обратно переделывают население Запорожской и Херсонской областей, 70-80% которого по данным переписи 2001 года составляли украинцы".

Нет. Никто ещё пока никого никуда не переделывает. Люди приспосабливаются и ждут, чем всё закончится. Говоря совсем просто: ждут, кто победит. И только тогда, когда победит, - ещё, пожалуй, и не сразу после этого - начнётся переделывание. А сейчас люди выживают. Они, может быть, сегодня в России, а завтра - кто знает?.. Даже если боевые действия пока что прекратятся, но люди останутся в подвешенном неясном статусе - вы так-таки верите, что состоится "переделывание"?..

Для "переделывания" необходима победа, внятное урегулирование статуса, уверенность в будущем.

Для победы, в числе многого прочего, необходимо сознание своей силы и правоты. Для сознания своей силы и правоты в роковой момент одоления экзистенциальной угрозы не годится рефлексия над фотографией "20-летнего пухлощекого юнца из ВСУ, которого хоронят в каком-нибудь Бердичеве" (цитирую А.Х.).





Однако есть другой вариант. Если нет возможности побеждать. Если нет возможности переделывать. Если есть стремление договариваться. Тогда - да, тогда и можно, и даже желательно рефлексировать над гибелью мирных украинцев. Которые, несомненно, "тоже люди", и их, несомненно, "тоже жалко". Я не говорю, что это плохой вариант. В конце концов, это может быть единственный вариант. Просто нужно иметь в виду, что а) победа, когда она действительно нужна, но далеко не гарантирована, плохо совместима с жалением, б) из того, что вам "жалко украинцев", не следует, что украинцы будут с вами договариваться. Те украинцы, которых жалко, - это совсем не те украинцы (и неукраинцы), которые имеют возможность договариваться. И ваше жаление, ваше нудение "ну вы же такие, как мы, жалко вас, вы просто оболваненные, а мы-то хотим вам добра, мы-то хотим вас переделать обратно в русских!" - оно злит, оно их только очень злит. Они вам это добро хотят на голову нахлобучить.

Слова эти почти бессмысленные, ибо на происходящее мы фактически повлиять не можем. Однако мне кажется очень удручающим, что на фоне бытовых мелочей - от отключений мобильного интернета до "введения ГОСТа на маникюр" (для кого-то и это проблема) - мы стали уделять гораздо меньше нашего драгоценного внимания тому судьбоносному обстоятельству, что страна находится в тяжёлой войне. Мы словно разменяли своё внимание с важного (но страшного) на гораздо менее важное (но не страшное, а так - досадное).





И нет: Пентагон - не святая святых новых крестоносцев, и раскурочивание Ирана - не битва во славу Господню, и США не понесут свет христианства по всему миру.

Как бы кому-то ни хотелось в это верить.



