Киберпреступники используют искусственный интеллект на всех этапах атак, включая создание поддельных личностей

«Злоумышленники задействуют генеративный ИИ для составления фишинговых приманок, перевода контента, обобщения украденных данных, создания и отладки вредоносного ПО, а также написания скриптов и настройки инфраструктуры. В этих сценариях ИИ выступает в качестве усилителя возможностей, который уменьшает технические сложности и ускоряет выполнение, в то время как человек-оператор сохраняет контроль над целями, выбором мишеней и решениями по развёртыванию».

Специалисты выявили множество случаев, когда киберпреступные группировки задействовали ИИ в своих атаках. Речь в том числе о северокорейских группировках Jasper Sleet (Storm-0287) и Coral Sleet (Storm-1877), которые используют ИИ в рамках схем с привлечением находящихся удалённо ИТ-сотрудников. В таких операциях ИИ-инструменты помогают в создании реалистичных личностей, резюме и коммуникациях для трудоустройства в западные компании.

«Jasper Sleet использует платформы генеративного ИИ для оптимизации создания поддельных цифровых личностей. Например, члены Jasper Sleet дают команды ИИ-платформам для генерации списков имен, соответствующих культуре, и форматов адресов электронной почты, подходящих под определённые профили личности <…> Jasper Sleet также использует генеративный ИИ для анализа вакансий на должности, связанные с разработкой ПО и IT на профессиональных платформах, давая алгоритмам команды по извлечению и обобщению востребованных навыков. Затем собранные таким образом данные используются для адаптации поддельных личностей под конкретные роли».

Также ИИ применяется для разработки вредоносного ПО и создания инфраструктуры. Злоумышленники задействуют языковые модели для написания программного кода, его оптимизации и устранения ошибок, переноса отдельных компонентов на разные языки программирования. В некоторых случаях фиксировались признаки использования ИИ для динамической генерации скриптов или изменения поведения в процессе их выполнения.

Специалисты "Майкрософт" зафиксировали, как члены группировки Coral Sleet использовали ИИ для быстрого создания поддельных корпоративных сайтов, развёртывания вредоносной инфраструктуры, а также тестирования и устранения неисправностей в работе разных инструментов. Когда ИИ-системы пытаются задействовать механизмы защиты от злонамеренного использования хакеры задействуют особым образом сформированные запросы, позволяющие их обходить.

Чуть ранее в отчёте Cloudflare за 2025 год появилась информация, что фишинг искусственного интеллекта стал в 4,5 раза эффективнее человеческого.



