 

Киберпреступники используют искусственный интеллект на всех этапах атак, включая создание поддельных личностей

Киберпреступники всё чаще задействуют искусственный интеллект на всех этапах атак. В опубликованном недавно отчёте Microsoft Threat Intelligence сказано, что хакеры применяют генеративный ИИ для выполнения широкого круга задач, включая разведку, фишинг, развитие инфраструктуры и создание вредоносного программного обеспечения.

«Злоумышленники задействуют генеративный ИИ для составления фишинговых приманок, перевода контента, обобщения украденных данных, создания и отладки вредоносного ПО, а также написания скриптов и настройки инфраструктуры. В этих сценариях ИИ выступает в качестве усилителя возможностей, который уменьшает технические сложности и ускоряет выполнение, в то время как человек-оператор сохраняет контроль над целями, выбором мишеней и решениями по развёртыванию».

Специалисты выявили множество случаев, когда киберпреступные группировки задействовали ИИ в своих атаках. Речь в том числе о северокорейских группировках Jasper Sleet (Storm-0287) и Coral Sleet (Storm-1877), которые используют ИИ в рамках схем с привлечением находящихся удалённо ИТ-сотрудников. В таких операциях ИИ-инструменты помогают в создании реалистичных личностей, резюме и коммуникациях для трудоустройства в западные компании. 

«Jasper Sleet использует платформы генеративного ИИ для оптимизации создания поддельных цифровых личностей. Например, члены Jasper Sleet дают команды ИИ-платформам для генерации списков имен, соответствующих культуре, и форматов адресов электронной почты, подходящих под определённые профили личности <…> Jasper Sleet также использует генеративный ИИ для анализа вакансий на должности, связанные с разработкой ПО и IT на профессиональных платформах, давая алгоритмам команды по извлечению и обобщению востребованных навыков. Затем собранные таким образом данные используются для адаптации поддельных личностей под конкретные роли».

Также ИИ применяется для разработки вредоносного ПО и создания инфраструктуры. Злоумышленники задействуют языковые модели для написания программного кода, его оптимизации и устранения ошибок, переноса отдельных компонентов на разные языки программирования. В некоторых случаях фиксировались признаки использования ИИ для динамической генерации скриптов или изменения поведения в процессе их выполнения.

Специалисты "Майкрософт" зафиксировали, как члены группировки Coral Sleet использовали ИИ для быстрого создания поддельных корпоративных сайтов, развёртывания вредоносной инфраструктуры, а также тестирования и устранения неисправностей в работе разных инструментов. Когда ИИ-системы пытаются задействовать механизмы защиты от злонамеренного использования хакеры задействуют особым образом сформированные запросы, позволяющие их обходить.

Чуть ранее в отчёте Cloudflare за 2025 год появилась информация, что фишинг искусственного интеллекта стал в 4,5 раза эффективнее человеческого. 



Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Киберпреступники используют искусственный интеллект на всех этапах атак, включая создание поддельных личностей

  • 12:30
  • 305

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской, Белгородской областях

  • 11:05
  • 298

"Забрать нефть у террористов": США планируют захватить запасы нефти Ирана

  • 21:17
  • 426

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской, Самарской областях, ДНР

  • 12:33
  • 789

Удар по школе в Иране, возможно, был направлен искусственным интеллектом

  • 21:14
  • 799

Пентагон - не крестоносцы, Украина - не Иран

