ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской, Самарской областях

Мужчина 1967 года рождения погиб в Горностаевке Херсонской области в результате атаки дрона ВСУ по легковой машине. Кроме того, БПЛА ВСУ атаковали два автомобиля в Днепрянах, ранены четверо мужчин. ВСУ атаковали беспилотниками здание коммунального сервиса в селе Малокаховка.

Два человека ранены в результате атаки украинского дрона на объект транспортной инфраструктуры в посёлке Пролетарский Белгородской области. Ранен мужчина при атаке дрона на социальный объект в Мешковом. В результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина в Шебекине, он в крайне тяжёлом состоянии. Также атакованы Волчья Александровка, Новая Таволжанка, Дмитриевка, Грайворон, Гора-Подол, Масычево, Косилово, Солохи, Малиновка, Нечаевка, Козинка, Долгое, повреждены автомобили, жилые дома, ЛЭП, социальный объект, ангар. Ранен мирный житель в Грузском.

Ранен мирный житель из-за падения обломков БПЛА в Самарской области.

В результате атаки дронов на Брянскую область повреждены административное здание на территории агропромышленного холдинга "Мираторг", а также склад агрохолдинга "Охотно". Повреждены жилые дома в Воронке и Белой Берёзке.

В Ельце (Липецкая область) из-за падения невзорвавшегося беспилотника эвакуированы четыре жилых дома.



