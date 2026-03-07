 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской, Самарской областях

 

Мужчина 1967 года рождения погиб в Горностаевке Херсонской области в результате атаки дрона ВСУ по легковой машине. Кроме того, БПЛА ВСУ атаковали два автомобиля в Днепрянах, ранены четверо мужчин. ВСУ атаковали беспилотниками здание коммунального сервиса в селе Малокаховка.

Два человека ранены в результате атаки украинского дрона на объект транспортной инфраструктуры в посёлке Пролетарский Белгородской области. Ранен мужчина при атаке дрона на социальный объект в Мешковом. В результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина в Шебекине, он в крайне тяжёлом состоянии. Также атакованы Волчья Александровка, Новая Таволжанка, Дмитриевка, Грайворон, Гора-Подол, Масычево, Косилово, Солохи, Малиновка, Нечаевка, Козинка, Долгое, повреждены автомобили, жилые дома, ЛЭП, социальный объект, ангар. Ранен мирный житель в Грузском. 

Ранен мирный житель из-за падения обломков БПЛА в Самарской области.

В результате атаки дронов на Брянскую область повреждены административное здание на территории агропромышленного холдинга "Мираторг", а также склад агрохолдинга "Охотно". Повреждены жилые дома в Воронке и Белой Берёзке.

В Ельце (Липецкая область) из-за падения невзорвавшегося беспилотника эвакуированы четыре жилых дома.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Липецкой областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Херсонской областях, Адыгее, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Белгородской, Курской, Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Калужской, Херсонской областях, Воронеже, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Брянской, Белгородской, Запорожской, Херсонской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"Забрать нефть у террористов": США планируют захватить запасы нефти Ирана

  • 21:17
  • 188

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской, Самарской областях

  • 12:33
  • 494

Удар по школе в Иране, возможно, был направлен искусственным интеллектом

  • 21:14
  • 598

Пентагон - не крестоносцы, Украина - не Иран

Американцы невысокого мнения о морали своих сограждан

  • 12:33
  • 711

БКИ хотят обязать уведомлять заёмщиков о подписании кредитного договора через "Госуслуги"

  • 11:37
  • 639
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram