Газета "Вашингтон Пост" поведала
, что Вооружённые силы США применяли цифровую платформу управления полетами Maven Smart System на основе модели искусственного интеллекта Claude (разработка компании "Антропик") для выбора целей при планировании операции против Ирана. Они использовали платформу для определения "сотен" целей и их точных координат, а также формирования списков этих целей в порядке приоритетности, нанеся удары по тысяче целей в первые 24 часа операции. В том числе разбомбив начальную школу для девочек, где погибли 165 человек (в основном - девочки 7-12 лет).
Пентагон отказался
ответить, была ли атака спланирована системой искусственного интеллекта - что, учитывая вышесказанное, очень вероятно. То, что американцы используют ИИ для атак на Иран, подтверждали представитель Центрального командования ВС США капитана Тимоти
Хокинс и американский военный министр Пит Хегсет. Пентагон вступил в конфликт с "Антропик", поскольку у компании есть две "красные линии": они не поддерживает применение своей разработки для массовой слежки за американцами и для автономных (без участия человека) убийств, а Пентагон желает эти "красные линии" преодолеть.