Удар по школе в Иране, возможно, был направлен искусственным интеллектом

Кроме того,

американский истребитель-бомбардировщик F-35 "Молния II" теперь интегрирован с искусственным интеллектом, ИИ в нём предлагает

. Нажимать на "пуск" он пока не может, зато "с

роки принятия решений в воздушном бою сокращаются, а люди всё чаще передают процесс принятия решений ИИ. Интеграция ИИ позволит распознавать цели быстрее, чем это мог бы сделать человек. Сокращение времени реакции — привлекательный результат, учитывая, что в воздушном бою высокого класса важны секунды. Если ИИ указывает цель, автоматизация предполагает, что пилот, положившись на автоматику, с большей вероятностью исполнит указанное".