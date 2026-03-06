 

Удар по школе в Иране, возможно, был направлен искусственным интеллектом

Газета "Вашингтон Пост" поведала, что Вооружённые силы США применяли цифровую платформу управления полетами Maven Smart System на основе модели искусственного интеллекта Claude (разработка компании "Антропик") для выбора целей при планировании операции против Ирана. Они использовали платформу для определения "сотен" целей и их точных координат, а также формирования списков этих целей в порядке приоритетности, нанеся удары по тысяче целей в первые 24 часа операции. В том числе разбомбив начальную школу для девочек, где погибли 165 человек (в основном - девочки 7-12 лет).  Пентагон отказался ответить, была ли атака спланирована системой искусственного интеллекта - что, учитывая вышесказанное, очень вероятно. То, что американцы используют ИИ для атак на Иран, подтверждали представитель Центрального командования ВС США капитана Тимоти Хокинс и американский военный министр Пит Хегсет. Пентагон вступил в конфликт с "Антропик", поскольку у компании есть две "красные линии": они не поддерживает применение своей разработки для массовой слежки за американцами и для автономных (без участия человека) убийств, а Пентагон желает эти "красные линии" преодолеть
Кроме того, американский истребитель-бомбардировщик F-35 "Молния II" теперь интегрирован с искусственным интеллектом, ИИ в нём предлагает боевое наведение на цель. Нажимать на "пуск" он пока не может, зато "сроки принятия решений в воздушном бою сокращаются, а люди всё чаще передают процесс принятия решений ИИ. Интеграция ИИ позволит распознавать цели быстрее, чем это мог бы сделать человек. Сокращение времени реакции — привлекательный результат, учитывая, что в воздушном бою высокого класса важны секунды. Если ИИ указывает цель, автоматизация предполагает, что пилот, положившись на автоматику, с большей вероятностью исполнит указанное".
