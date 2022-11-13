В РФ будут лишать приобретённого гражданства за дискредитацию армии

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму поправку к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве; согласно этой поправке человека могут лишить приобретённого гражданства РФ за дискредитацию армии, призывы к нарушению территориальной целостности РФ и участие в деятельности нежелательной НПО.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв прокомментировал это следующим образом: "Если люди, дававшие при вступлении в гражданство клятву на верность России и обещавшие соблюдать наши законы, ее нарушили, они тем самым уже добровольно расторгли договор с государством, предоставившим им свою защиту и права гражданина России, и это дает государству право отменить решение о предоставлении гражданства".

По словам Пискарёва, "на сегодняшний день нежелательной на территории России признана деятельность 67 иностранных организаций", однако "на самом деле их намного больше, и эти НПО активно включены в антироссийскую деятельность, в том числе в разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды, вмешательство в выборы, вовлечение подростков в наркопотребление и деструктивную деятельность, пропаганду ЛГБТ, а также участвуют в сборе средств для финансирования противника".