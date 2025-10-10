 

Алексей Шевцов объявлен иноагентом

Автор проекта "Глубинная Россия" Алексей Шевцов, которого ещё пару лет назад фигурально называли "отцом Плёса" за те усилия, которые он вложил в возрождение этого города (Плёс стал притягательным туристическим местом, при этом его исторический облик и традиционный быт не был нарушен), - теперь признан Минюстом иноагентом. Ему вменили участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом и иностранным СМИ, распространение фейков о решениях и политике российских властей и о российской избирательной системе, а также фейков, направленных на создание негативного образа "органов власти, включая правоохранительные органы". Публицист и историк Егор Холмогоров считает, что таким образом в значительной мере теряет смысл само понятие иноагента.
Для того, чтобы благоустроить Плёс, Шевцов продал металлургический завод и вложил в город не только вырученные деньги, но и двадцать лет жизни. Однако прокуратура Ивановской области подала иск к бывшему главе Плёсского городского поселения Алексею Шевцову "об изъятии у него коррупционных доходов и десятков объектов недвижимости". Шевцов был главой Плёса в 2010–2011 годах, а в периоды с 2005 по 2015 год — местным депутатом. По данным прокуратуры, в это время он в нарушение установленных законом требований масштабировал предпринимательскую деятельность и «монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания» в городе. Сам Шевцов указывает, что депутатом и главой он был на непостоянной основе и денег за это не получал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Тимербулат Каримов пытается преобразить Плёс, уничтожив традиционный уклад
» Шендерович заявил, что НАТО ещё в 2014-м году должно было "долбануть" ядерным оружием по российским жилым кварталам
» 79% россиян поддерживают уголовную ответственность за распространение "фейков"
» Общество "Мемориал" ликвидировали за "создание лживого образа СССР"
» Шевцов: Беларусь вошла в "ядро" Движения неприсоединения
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Алексей Шевцов объявлен иноагентом

  • 18:42
  • 168

В России сообщили об интересных особенностях голосования за изображения на пятисотрублёвой купюре

  • 12:42
  • 477

Азербайджан перевёл под домашний арест российского журналиста в обмен на администратора московского театра, похитившего 20 млн

  • 11:36
  • 727

В РФ заявили о готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира; в Норвегии сказали, что Трамп на них давит

  • 11:01
  • 390

ИИ внедряется более чем в четыре раза быстрее интернета; правительство РФ уже внедряет его в "важнейшие процессы госуправления"

  • 20:35
  • 517

69% американцев считают, что Трамп забирает много власти, 49% считают, что это плохо

  • 19:42
  • 580
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram