Алексей Шевцов объявлен иноагентом

Автор проекта "Глубинная Россия" Алексей Шевцов, которого ещё пару лет назад фигурально называли "отцом Плёса"
за те усилия, которые он вложил в возрождение этого города (Плёс стал притягательным туристическим местом, при этом его исторический облик и традиционный быт не был нарушен), - теперь признан Минюстом иноагентом
. Ему вменили участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом и иностранным СМИ, распространение фейков о решениях и политике российских властей и о российской избирательной системе, а также фейков, направленных на создание негативного образа "органов власти, включая правоохранительные органы". Публицист и историк Егор Холмогоров считает
, что таким образом в значительной мере теряет смысл само понятие иноагента.
Для того, чтобы благоустроить Плёс, Шевцов продал металлургический завод и вложил в город не только вырученные деньги, но и двадцать лет жизни
. Однако прокуратура Ивановской области подала иск к бывшему главе Плёсского городского поселения Алексею Шевцову "об изъятии у него коррупционных доходов и десятков объектов недвижимости". Шевцов был главой Плёса в 2010–2011 годах, а в периоды с 2005 по 2015 год — местным депутатом. По данным прокуратуры, в это время он в нарушение установленных законом требований масштабировал предпринимательскую деятельность и «монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания» в городе. Сам Шевцов указывает, что депутатом и главой он был на непостоянной основе и денег за это не получал.