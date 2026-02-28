В пригороде Нижнего Тагила частично исправили "идеологическую патологию", вернув исконные названия

В крупнейшем посёлке в пригороде Нижнего Тагила – Черноисточинске – трём улицам вернули их исторические названия: улицы Свердлова, Коммунистическая и Ударная вновь стали Андреевской, Ключевской и Тульской.

Инициатива исходила от уроженца посёлка, почётного гражданина и мецената, архимандрита Гермогена (Еремеева), ныне являющегося настоятелем храма во имя святого преподобного Серафима Саровского в Екатеринбурге. Его предложение нашло поддержку на заседании Совета общественности с участием председателей уличных комитетов посёлка. Гермоген называл прежнюю топонимику «идеологической патологией», указывая на то, что улицы имени Якова Свердлова и Коммунистическая ведут к православному храму. Обосновывая переименование Ударной в Тульскую, священнослужитель вспомнил историю переселенцев из Тульской губернии, к которым относились и его предки.

В ответ на недовольство некоторых жителей архимандрит Гермоген организовал собрание с участием юристов, которые объяснили, что жителям не потребуется в срочном порядке менять бумаги: старые документы сохраняют силу, а изменения вносятся только при совершении сделок с недвижимостью, причём справка о переименовании предоставляется бесплатно.

Сам священнослужитель назвал принятое решение «восстановлением хотя бы частичной справедливости», поскольку речь идёт о возвращении исконных названий, которые были изменены после революции без учёта мнения жителей.

«Когда в Черноисточинске, после октябрьского переворота, переименовывали все улицы сразу, одним „чохом", никто ни у кого разрешения не спрашивал! А „совет общественности" тогда был один: револьвер и штык винтовки!»

При этом в посёлке сохраняются 1-я и 2-я Советская, улицы Карла Маркса, Кирова, Энгельса, Пионерская.