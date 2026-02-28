 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Брянской областях

В станице Новоминской на Кубани в результате падения обломков беспилотника ВСУ произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе, он потушен.
В селе Кистер Погарского района Брянской области ранен мирный житель, в деревне Шамовка и селе Крапивна повреждены четыре гражданских автомобиля.
Мужчина и женщина ранены при прилёте боеприпаса в частный дом в Рождественке Белгородской области.
В результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель села Богдановское Харьковской области. Мужчина 1959 года рождения ехал на велосипеде, когда по нему был нанесен удар дроном ВСУ. 
