Мэр Нижнего Тагила назвал избиение школьницы азербайджанцами рядовым событием

на улицах города молодые гости азербайджанской свадьбы открыли стрельбу из автоматов

. Предположительно, стрельбу вёл сын председателя азербайджанской диаспоры в КЧР Ильхама Ахмедова

— Кемал. Перестрелка напугала местных жителей, и они вызвали полицейских. Ахмедова и его друзей задержали и составили протоколы о неповиновении полиции.

В Черкесске