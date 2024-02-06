 

Мэр Нижнего Тагила назвал избиение школьницы азербайджанцами рядовым событием

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал рядовым событием избиение детьми-азербайджанцами русской девочки, которая с травмами попала в больницу. Мать мальчиков, уроженка Азербайджана 1986 г.р., сама приняла участие в избиении девочки, натравливала на неё сыновей и снимала происходящее на видео. Против неё возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство" и "вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления". Также возбуждено уголовное дело по статье "халатность", поскольку, по мнению следствия, братья-азербайджанцы и раньше угрожали однокласснице, но школа закрывала на это глаза. Мэр Пинаев считает, что произошедшее -- рядовое событие, которое не имеет отношения к межнациональным конфликтам, и он "умышленно не давал ему правовую оценку".
 
В Черкесске на улицах города молодые гости азербайджанской свадьбы открыли стрельбу из автоматов. Предположительно, стрельбу вёл сын председателя азербайджанской диаспоры в КЧР Ильхама Ахмедова — Кемал. Перестрелка напугала местных жителей, и они вызвали полицейских. Ахмедова и его друзей задержали и составили протоколы о неповиновении полиции.
 
В Москве задержан житель Киргизии, обвиняемый в убийстве и ограблении женщины из Абакана 27 лет назад. После этого он вернулся к себе на родину, где и проживал долгое время. Его личность удалось установить благодаря повторному изучению материалов дела, вину он признал.

В Якутии задержали уроженца Узбекистана с двумя килограммами наркотиков, которые он вёз в Магаданскую область с целью продажи.


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