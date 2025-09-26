 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской, Белгородской, Курской областях

В Брянской области скончался мужчина, раненый 23 сентября при атаке украинцев на посёлок Суземка.
В Белгородской области атаками ВСУ ранены трое мужчин: в Масловой Пристани и в хуторе Ржавец. Ранены мужчина и женщина при атаке дрона ВСУ на социальный объект в Шебекине.
В Курской области украинцы ударили по территории агрофермы "Рыльская" в селе Макеево, ранена работница предприятия. Ударом дрона ранен шестидесятишестилетний мирный житель в Гирьях.
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА возник пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Херсонской областях, Адыгее, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской, Херсонской, Запорожской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Потерявший руку и ногу на СВО русский из Узбекистана наконец получил российский паспорт

  • 19:33
  • 58

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской, Белгородской, Курской областях

  • 15:14
  • 312

Самая высокая рождаемость в РФ - в Чечне, самая низкая - в Ленинградской области

  • 09:38
  • 422

В Еврокомиссии заявили, что будущая европейская "антидроновая стена" - это не только щит, но и меч

  • 21:51
  • 420

«Воин Экспо» пройдет на Тишинке

Выставка по истории военной медицины открылась в одной из библиотек Москвы

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram