В Брянской области скончался
мужчина, раненый 23 сентября при атаке украинцев на посёлок Суземка.
В Белгородской области атаками ВСУ ранены
трое мужчин: в Масловой Пристани и в хуторе Ржавец. Ранены
мужчина и женщина при атаке дрона ВСУ на социальный объект в Шебекине.
В Курской области украинцы ударили по территории агрофермы "Рыльская" в селе Макеево, ранена
работница предприятия. Ударом дрона ранен
шестидесятишестилетний мирный житель в Гирьях.
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА возник пожар
на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.