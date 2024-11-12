 

Главред "Ридовки", впавший в кому после аварии, пришёл в себя

 

Главный редактор "Ридовки" Алексей Костылёв, впавший в кому после аварии на квадроцикле, пришёл в сознаниеОн узнаёт мать, понимает содержание того, что ему говорят, может пожимать руку и немного шевелить ногами. При этом состояние Костылёва остаётся стабильно тяжёлым, ему предстоят долгая реабилитация и восстановление.

Костылёв попал в аварию на квадроцикле в Смоленской области. Ему диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму, а также тупую травму живота и закрытый перелом костей таза. Он был подключён к ИВЛ, состояние его было крайне тяжёлым. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Глава "Ридовки" попал в аварию и впал в кому
» Солнцевский районный суд Москвы осудил бойца джиу-джитсу Серика Ибатова на четыре года и десять месяцев лишения свободы за то, что он проломил череп семнадцатилетнему школьник
» Дворник-гастарбайтер сломал челюсть 12-летнему мальчику лопатой для уборки снега
» Караченцов по-прежнему в реанимации
» Шеремет госпитализирован в Минске
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Победа Трампа (экспресс-анализ)

Победа Трампа (экспресс-анализ)

Удивительное обращение Маргариты Стерн

Удивительное обращение Маргариты Стерн

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

США планируют разобщать незападные страны между собой

США планируют разобщать незападные страны между собой

Об итогах саммита БРИКС -2024

Об итогах саммита БРИКС -2024

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В РПЦ поддержали идею не принимать детей мигрантов в школу без знания русского

  • 18:03
  • 94

В Петербурге мигрант на мусоровозе раздавил женщину

  • 16:17
  • 167

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ДНР и Белгородской области

  • 15:44
  • 149

Антироссийские беспорядки в Абхазии

  • 14:52
  • 221

Появилась новая схема взлома аккаунтов на государственных порталах

  • 14:35
  • 176

Главред "Ридовки", впавший в кому после аварии, пришёл в себя

  • 14:30
  • 185
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru