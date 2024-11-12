Главред "Ридовки", впавший в кому после аварии, пришёл в себя

Главный редактор "Ридовки" Алексей Костылёв, впавший в кому после аварии на квадроцикле, пришёл в сознание. Он узнаёт мать, понимает содержание того, что ему говорят, может пожимать руку и немного шевелить ногами. При этом состояние Костылёва остаётся стабильно тяжёлым, ему предстоят долгая реабилитация и восстановление.

Костылёв попал в аварию на квадроцикле в Смоленской области. Ему диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму, а также тупую травму живота и закрытый перелом костей таза. Он был подключён к ИВЛ, состояние его было крайне тяжёлым.

