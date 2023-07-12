Лидеры по зарплате в РФ: Москва, Чукотка, ЯНАО

Регионы с самой большой средней зарплатой по России названы в рейтинге Центробанка и Росстата. Лидером рейтинга стала Чукотка со средней зарплатой в 154,9 тысячи рублей в месяц (при этом не учитывались чрезвычайно высокие чукотские цены), второе место заняла Москва, где средний уровень дохода достиг 141,9 тысячи рублей в месяц, на третьем месте Ямало-Ненецкий автономный округ со средним заработком населения в 138 тысяч рублей.

Проект "Ямал СПГ" в 2022 году направил свыше 16 млн т сжиженного природного газа в Европу (из 21 млн т произведённого СПГ). Таким образом, в Европу в 2022 году было направлено свыше 76% ямальского СПГ.



