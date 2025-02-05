 

Кремль готов к переговорам с Зеленским, несмотря на нелегитимность; Британия передала Киеву больше 2 млрд из российских активов

«Господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос об отношении президента РФ Владимира Путина к президенту Украины Зеленскому (считает ли Путин его врагом) Песков ответил следующим образом: "Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит".
Зеленский планирует использовать на переговорах тему Курской области: «Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян по Украине относительно курского направления. Это был очень важный шаг». В то же время он утверждает, что, если Украина не будет членом НАТО, переговоры можно вести только при условии возвращения всех утраченных ею территорий. 
 
Британия передаёт Украине "займ" на более чем 2 миллиарда фунтов, полученных из замороженных российских активов.
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