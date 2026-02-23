 

Замглавы Совбеза рассказал об отсутствии разговоров о беспилотниках в начале СВО

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными рассказал, что отрасль БПЛА в России почти "на коленке" создавали энтузиасты в начале СВО, так как к тому моменту никаких разговоров о беспилотниках не было. 

"Когда всё начиналось - момент начала СВО - совершенно, конечно, никаких разговоров о БПЛА не было. Более того, я вчера об этом говорил, и сегодня могу вам сказать, в этом кругу - и надежд никаких особых с этим не связывалось, и компетенций у нас никаких не было. И создание индустрии БПЛА, то есть отрасли БПЛА, отрасли дронов, происходило сначала "на коленке" за счет энтузиастов, которые соединяли свои интересы, кто-то деньги какие-то личные вкладывал. Потом министерство обороны, естественно, тоже к этому подсоединилось", - сказал замглавы Совбеза.

 

В декабре 2020 года в честь своей победы в шестинедельной войне в Нагорном Карабахе Азербайджан провёл военный парад. На нем были представлены в том числе беспилотные летательные аппараты, применявшиеся в ходе боевых действий. ТАСС писал: "Масштабная программа перевооружения азербайджанской армии началась в конце 2000-х годов [с 2008 года], и особый акцент в этом перевооружении был сделан на беспилотные авиационные системы. Азербайджан не только экспортировал современную израильскую беспилотную технику, но и освоил ее лицензионное производство. В настоящее время азербайджанская армия имеет БЛА различных классов, от малоразмерных до тяжелых средневысотных аппаратов большой продолжительности полета класса MALE (medium-altitude, long-endurance)". TechInsider писал: "Карабахский конфликт этого года – первое широкомасштабное боестолкновение, где решающую роль сыграли беспилотные разведывательные и ударные дроны".

 

