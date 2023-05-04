Летевшие к Московскому Кремлю беспилотники видели. Но не отреагировали вовремя.

, в том числе и местные жители. Однако областные ведомства и экстренные службы решили, что сообщения людей о беспилотниках не заслуживают внимания. К

огда БПЛА перелетели МКАД и направились к центру города, стало ясно, что это совсем не ложный вызов. Силовики стали докладывать о БПЛА наверх, «но из-за позднего времени и майских праздников должной моментальной реакции не последовало».