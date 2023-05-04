Летевшие к Московскому Кремлю беспилотники видели. Но не отреагировали вовремя.

По данным
телеграм-канала "База", дроны, атаковавшие Кремль, были замечены ещё в Подмосковье: они летели на сверхнизкой высоте, и их заметили задолго до подлёта к Москве, в том числе и местные жители. Однако областные ведомства и экстренные службы решили, что сообщения людей о беспилотниках не заслуживают внимания. Когда БПЛА перелетели МКАД и направились к центру города, стало ясно, что это совсем не ложный вызов. Силовики стали докладывать о БПЛА наверх, «но из-за позднего времени и майских праздников должной моментальной реакции не последовало».