 

Опубликован рейтинг стран, сидящих на антидепрессантах. На первых местах Исландия, Португалия и Канада

Британская газета "Дейли Мейл" публикует статистику Our World in Data о частоте употребления антидепрессантов на тысячу жителей в разных странах мира.
На первом месте оказалась Исландия, где антидепрессанты употребляют 161 человек из тысячи, то есть каждый шестой. 
На втором месте Португалия (139 человек), на третьем месте Канада (130 человек). Далее: Австралия (122), США (110), Швеция (109), Британия (108).
При этом в 2023 году Отчёт Всемирного Счастья (the World Happiness Report) поставил Исландию на третье место счастливейших стран, после Финляндии и Дании. В Финляндии и Дании антидепрессанты принимают 81 и 84 человека на тысячу соответственно. Тот рейтинг учитывал, в частности, то, насколько высок в стране уровень общественной поддержки.
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