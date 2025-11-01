За 20 дней операции "Нелегал" в Москве и Подмосковье отловили около 7 тысяч нелегалов, подлежащих выдворению

оставлено более 10 тыс. административных протоколов, ещё более 2,1 тыс. протоколов - за незаконное осуществление трудовой деятельности по ст. 18.10 КоАП РФ. В отношении работодателей за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности по ст. 18.15 КоАП РФ составлено более 1,6 тыс. административных протоколов. В рамках операции возбуждено 748 уголовных дел, большинство из которых по ст. 322.3 (фиктивная постановка на учет) - 430 и ст. 327 УК РФ (подделка документов в сфере миграции) - 235. Возбуждено 29 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228 УК РФ), и еще 24 - по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами. В частности, с

толичные полицейские раскрыли несколько каналов незаконной миграции в РФ иностранцев, организаторами которых являлись работники строительных компаний. В