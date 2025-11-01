За 20 дней операции "Нелегал" в Москве и Подмосковье отловили около 7 тысяч нелегалов, подлежащих выдворению

Более 12 тыс. нарушений миграционного законодательства выявлено в ходе второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025" в Москве и Подмосковье. Первый этап операции "Нелегал" прошёл в период с 16 по 25 июня. Второй - с 13 по 22 октября. По Москве и Подмосковью принято решение о выдворении примерно семи тысяч нелегалов
. Составлено более 10 тыс. административных протоколов, ещё более 2,1 тыс. протоколов - за незаконное осуществление трудовой деятельности по ст. 18.10 КоАП РФ. В отношении работодателей за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности по ст. 18.15 КоАП РФ составлено более 1,6 тыс. административных протоколов. В рамках операции возбуждено 748 уголовных дел, большинство из которых по ст. 322.3 (фиктивная постановка на учет) - 430 и ст. 327 УК РФ (подделка документов в сфере миграции) - 235. Возбуждено 29 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228 УК РФ), и еще 24 - по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами. В частности, столичные полицейские раскрыли несколько каналов незаконной миграции в РФ иностранцев, организаторами которых являлись работники строительных компаний. В
общей сложности фигуранты смогли легализовать в Москве более 3 тыс. иностранцев по подложным документам
о трудоустройстве в фирме-однодневке. "В связи с этим они имели возможность получать необлагаемую налогом зарплату, а их реальные работодатели - не выплачивать установленные законом страховые взносы".
В
ыявлено 155 лиц, находящихся в розыске
за совершение различных преступлений (21 - в федеральном, 134 - в международном).
Тарифы на патенты для мигрантов в Москве сейчас составляют всего 8,9 тыс. рублей, в следующем году их намереваются повысить до 10 тыс. рублей.
Зарплата водителя-курьера в Москве - 300 тыс. рублей
в месяц.