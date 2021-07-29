Во Франции появились билборды, на которых Макрон представлен в образе Гитлера

На юге Франции возле дорог появились билборды , на которых президент страны Макрон представлен в образе Гитлера: с усиками, характерным зачёсом, стилизованной свастикой (под неё маскируется аббревиатура названия партии Макрона LREM), а также слоганом: "Повинуйся. Вакцинируйся".

Плакаты достаточно качественно сделаны, за созданием образа стоит французский мультимиллионер Мишель-Анж Флори, который владеет четырьмя сотнями билбордов на юге Франции и часто использует их, чтобы доносить свою точку зрения.

Президент Макрон подал в суд на создателя плакатов.