 

Во Франции появились билборды, на которых Макрон представлен в образе Гитлера

На юге Франции возле дорог появились билборды, на которых президент страны Макрон представлен в образе Гитлера: с усиками, характерным зачёсом, стилизованной свастикой (под неё маскируется аббревиатура названия партии Макрона LREM), а также слоганом: "Повинуйся. Вакцинируйся". 
 
Плакаты достаточно качественно сделаны, за созданием образа стоит французский мультимиллионер Мишель-Анж Флори, который владеет четырьмя сотнями билбордов на юге Франции и часто использует их, чтобы доносить свою точку зрения. 
 
Президент Макрон подал в суд на создателя плакатов. 
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