Чем гордятся люди в разных странах мира

Американский Исследовательский центр Пью подготовил обзор
о том, что составляет предмет гордости в 25 разных странах. Например, аргентинцы гордятся солидарностью, канадцы - мультикультурализмом, французы и итальянцы - культурой своих стран, немцы - демократией, шведы - шведской политической системой, греки - древней цивилизацией, японцы гордятся японцами, евреи - евреями, турки - патриотизмом, а поляки гордятся тем, что они поляки.
Американцы гордятся своими свободами, причём республиканцы гордятся ими вдвое чаще (32%), чем демократы (15%). Примерно поровну
американские республиканцы и демократы гордятся народом США. Демократы иногда гордятся мультикультурализмом, а республиканцы - вооружёнными силами.