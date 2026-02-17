Церковь и "опасные миграционные процессы"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил об угрозе замещения населения России мигрантами и выразил надежду, что "разумные и ответственные представители российских мусульман понимают, что подобные процессы опасны для них не менее, чем для православных". Затем патриарх призвал "не только сохранить межрелигиозное согласие, но и укрепить его перед лицом общих опасностей", подчеркнув, что "это не означает смешение вероучений, размывание догматических различий - об этом не может идти и речи". "Но в пространстве гражданской жизни, - заявил патриарх, - в пространстве служения государству и обществу мы обязаны выступать единой силой, однозначно отвергая тех, кто хочет сеять рознь и восстанавливать людей друг против друга".

Хотела бы прокомментировать эти рассуждения как человек, живущий в преимущественно мусульманском регионе - именно таком, который обычно приводится в пример как пространство межконфессионального согласия.

Да, "представители российских мусульман" - конкретно, татары - понимают опасность для них обширной среднеазиатской миграции. Она не нравится им многочисленностью, напористостью, бытовой чуждостью. Но в их сознании эта опасность обычно не связана с исламом. То, что эти мигранты - мусульмане, чаще имеет для них положительное значение. Исламская идентичность действительно сильна в Татарстане. Причём она сильна даже в сочетании с какими-то запретными для мусульман практиками. Татары могут пить алкоголь - и сознавать себя мусульманами. Татары могут разводить свиней - и сознавать себя мусульманами. Русские ведь тоже могут, например, не держать постов, почти не бывать в церкви и сознавать себя православными. Могут? Могут. Если б у нас при проведении опросов в православные заносили только тех, кто стремится исполнять все церковные предписания (не говорю даже "исполняет" - хотя бы стремится исполнять), количество православных в России резко бы сократилось.

Также стоит хотя бы понимать, что война, которую сейчас ведёт Россия, - это, в том числе, война за людей своей культуры и своей веры. В смысле - правильной православной веры (чего стоит прямое противопоставление УПЦ и ПЦУ). И в этом смысле нынешняя война, вероятно, ближе русским, чем мусульманам. Да, служение государству и обществу должно объединять. Но ведь война в Чечне воспринималась русскими не так, как нынешняя. Хотя там была масса служения государству. И были подвиги во имя веры, когда принуждали отречься от Христа. Но ощущения "священной войны", глубоко своей войны - не было же?

Отдельно стоит остановиться на рассуждениях патриарха о том, что не следует смешивать вероучения и размывать догматические различия. Очень возможно, что это отсылка к вышедшей прошлой осенью книжке "Войско Иисуса", которую тщательно раскритиковали многие православные священники. Думаю, что делали они это напрасно. Мусульманам, писавшим эту книжку, надо было как-то самим себе объяснить духовные предпосылки долгой и трудной войны, в которой они участвуют. Ещё раз: не общегосударственные, а - духовные. Я могу понять, что им это важно. Нужно ли было православному священству пугаться, что это достаточно эклектичное объяснение (не читала, представляю как раз по критике) пошатнёт основы веры в сердцах православной паствы? Странное опасение. Достаточно было сказать: это взгляд мусульман, да и Бог с ними.

Российским властям, при поддержке Церкви, лучше было бы обращать внимание на те бытовые особенности приезжающих мигрантов, которые настораживают российских мусульман. Лучше было бы подчёркивать эти различия и показывать, что у нас так не принято. А для того, конечно, это и в самом деле должно быть не принято. Никабы - не приняты. Хиджабы за пределами исламских регионов - не приняты. Малограмотность - не принята. Намазы в общественных местах - не приняты. Попытки вмешиваться в праздники со своей меркой - не приняты. Грубость и наглость - не приняты. Семейное насилие - отнюдь не принято. Пока что такие практики не привычны для российских мусульман, но если эта завозная тенденция будет воспринята как "пассионарность" или "более истовая вера" - вот тогда мы почувствуем разницу.

А то складывается впечатление, что книжка, которую написали мусульмане, чтобы объяснить себе духовные основания для войны, где они участвуют в возвращении в Россию православных земель, - что эта книжка больше заботит священство, чем, например, насилие в отношении женщин.





Может быть, кстати, это так и есть: там-то речь идёт о религиозных канонах, а здесь - всего лишь об отношении к женщинам. Хотя ж енщины, ценящие отношение российского государства, могли бы стать лучшими союзницами и в ассимиляции инокультурных мигрантов, и в поддержании смягчённых нравов собственно-российских мусульман. Просто потому, что это в их интересах.

О догматах веры вы всё равно ничего не сможете объяснить мусульманам. Лучше бы переключиться на то, где действительно можно достичь результатов.















