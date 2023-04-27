Токаев расширил слово "казах" на всех граждан, но вводит карту этнического казаха

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что жителей Казахстана независимо от их этнической принадлежности, за рубежом считают казахами, и это «ещё одно яркое проявление нашей общенациональной идентичности. Поэтому сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по-сути, нации...». «У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности», — заявил Токаев.

Тем не менее карту «Ата жолы» для привлечения соотечественников (документ позволит владельцам автоматически получать вид на жительство и натурализацию по ускоренной процедуре, независимо от гражданства) в Казахстане планируют ввести только для этнических казахов.