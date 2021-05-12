 

Граждане гордятся природными богатствами РФ, но не хотят продавать их за рубеж

Согласно опросу ВЦИОМа, 44% граждан России гордятся природными богатствами страны, и такое же количество -- 44% -- испытывают отрицательные эмоции, когда слышат о продаже российской нефти, газа, минеральных ресурсов за рубеж. Положительные эмоции при этом испытывают лишь 23%, ещё 30% это безразлично. Странным образом это сочетается с тем, что 33% россиян гордятся нефтью как экспортным товаром, и 30% гордятся газом.
 
Напротив: экспорт сельскохозяйственной продукции одобряют 43% россиян и 28% не одобряют. 
 
52% россиян считают, что Россия обладает самыми богатыми запасами природных ресурсов в мире, причём реже всего так думают молодые люди 18-24 лет: всего в 35% случаев. 
 

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APN.ru