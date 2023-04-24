 

Британцы рассказали, чем они гордятся и что думают о себе

Британская массовая газета "Дейли Мейл" публикует результаты опросов на тему национальной гордости британцев. На первом месте оказалось традиционное блюдо: рыба с картошкой (fish and chips), за него проголосовали 61% опрошенных. На втором месте Национальная служба здоровья (NHS) -- 56%. Третье место делят Букингемский дворец и Биг Бэн: за них проголосовали 50%. Чуть отстаёт покойная королева Елизавета II (49%). Тауэром гордятся 47%, а воспетым поэтами Озёрным краем -- 46%. 45% гордятся правильной чашкой чая, 43% -- йоркширским пудингом. Также распространёнными предметами гордости британцев являются Джеймс Бонд (42%), британская сельская местность (41%), королевская семья (40%), Стоунхендж (39%), Гарри Поттер (38%), Уинстон Черчилль (34%), принцесса Диана (33%), красные телефонные будки (33%), вооружённые силы (33%), мистер Бин (33%), Шекспир (31%).
44% британцев считают, что их нация отличается способностью сохранять спокойствие, что бы ни случилось; ещё 44% полагают, что их страна -- одна из самых гордых в мире. В числе самых распространённых национальных качеств были названы суховатое чувство юмора (46%), вежливость (38%), сарказм (38%), стойкость в трудных обстоятельствах (38%). 
 
Из всех комментариев к статье самым популярным оказался комментарий о том, чем наименее всего стоит гордиться Британии: это вокеизм и мэр Лондона Садик Хан. 
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APN.ru