Больше 90% поляков поддерживают ограничение пользования интернетом для детей

Свыше 90% польских граждан поддерживают ограничение доступа к интернету для детей. При этом 11,1% респондентов выступают за полный запрет пользования интернетом для всех поляков, не достигших возраста 18 лет, 35,5% считают, что этот запрет должен распространяться только на детей младше 15 лет, 20,5% полагают, что пользоваться интернетом надо запретить детям, не достигшим 12 лет. Законопроект об ограничении доступа к интернету для несовершеннолетних будет представлен депутатам Сейма (нижней палаты парламента) уже в конце февраля.

Франция введёт запрет на соцсети детям младше 15 лет с нового учебного года.

