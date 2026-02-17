 

Больше 90% поляков поддерживают ограничение пользования интернетом для детей

Свыше 90% польских граждан поддерживают ограничение доступа к интернету для детей. При этом 11,1% респондентов выступают за полный запрет пользования интернетом для всех поляков, не достигших возраста 18 лет, 35,5% считают, что этот запрет должен распространяться только на детей младше 15 лет, 20,5% полагают, что пользоваться интернетом надо запретить детям, не достигшим 12 лет. Законопроект об ограничении доступа к интернету для несовершеннолетних будет представлен депутатам Сейма (нижней палаты парламента) уже в конце февраля.

 

Франция введёт запрет на соцсети детям младше 15 лет с нового учебного года.

В Британии рассматривается запрет пользоваться соцсетями детям до 16 лет.
Власти Дании планируют ввести запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет.
В Австралии с 10 декабря 2025 года вступил в силу первый в мире полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 82% родителей школьников поддержали запрет принимать в школу детей без знания русского языка
» В Австралии детям запретят пользоваться соцсетями, в Британии каждый день около 60 детей отправляют домой "за расизм"
» Дети российских чиновников продолжат учиться за границей
» В России может быть одобрена новая мера пресечения
» Путин поручил Правительству и Верховному Суду подготовить запрет на усыновление детей гей-парами
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Дума приняла законопроект о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

  • 21:30
  • 205

Чем гордятся люди в разных странах мира

  • 21:12
  • 246

Церковь и "опасные миграционные процессы"

Больше 90% поляков поддерживают ограничение пользования интернетом для детей

  • 18:18
  • 273

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Курской, Запорожской, Белгородской областях, Краснодарском крае и Севастополе

  • 08:54
  • 624

Друзья Артура Климакова разыскивают его кота Фаразона

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram