Украинцы захватывают православные храмы, вскрывают раки с мощами святых и вносят детей в экстремистскую базу

Так называемая "Православная церковь Украины" продолжает отбирать храмы у Украинской православной церкви. На этот раз захвачен
храм блаженной Ксении Петербургской в Киевской области. Комиссия при Минкульте Украины захотела вскрыть раки с мощами святых
в Киево-Печерской лавре и "взять ДНК-образцы для экспертизы".
Четырнадцатилетнюю российскую актрису Екатерину Темнову внесли в базу
экстремистского украинского сайта "Миротворец" (в РФ запрещён) за то, что она выступала в "Артеке". Ранее украинцы внесли в базу "Миротворца" двенадцатилетнюю девочку-писательницу из ЛНР Фаину Савенкову.