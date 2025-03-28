 

Украинцы захватывают православные храмы, вскрывают раки с мощами святых и вносят детей в экстремистскую базу

Так называемая "Православная церковь Украины" продолжает отбирать храмы у Украинской православной церкви. На этот раз захвачен храм блаженной Ксении Петербургской в Киевской области. Комиссия при Минкульте Украины захотела вскрыть раки с мощами святых в Киево-Печерской лавре и "взять ДНК-образцы для экспертизы".
 
Четырнадцатилетнюю российскую актрису Екатерину Темнову внесли в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец" (в РФ запрещён) за то, что она выступала в "Артеке". Ранее украинцы внесли в базу "Миротворца" двенадцатилетнюю девочку-писательницу из ЛНР Фаину Савенкову. 
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APN.ru