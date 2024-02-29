В Казахстане задержали узбека, подозреваемого в трёх убийствах в РФ; в Якутии мигрантам запретили ряд работ

Гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве трёх человек в России в 2016 году, задержан в Казахстане при попытке пересечения границы.

В Екатеринбурге мигранта, который, будучи пьяным и превысив скорость, насмерть сбил человека на пешеходном переходе, приговорили к 9 годам колонии общего режима. "Лента" называет это "суровым приговором".

В Петербурге суд вынес приговор Фарруху Барноеву и Шахзоду Нашпанову, похитившим девушку на остановке общественного транспорта. Они получили от 7 до 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Вечером 22 мая 2023 года на Дунайском проспекте Барноев схватил стоявшую на автобусной остановке девушку и насильно посадил в автомобиль, за рулем которого был Нашпанов. Девушка оказывала сопротивление, звала на помощь, но Барноев удерживал её и закрывал ей рот. На въезде в международный аэропорт Пулково машину с похищенной остановили сотрудники ДПС.





В Якутии мигрантов запрещено привлекать к целому ряду разновидностей трудовой деятельности:

"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности: <…> деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки; деятельность автомобильного грузового транспорта; предоставление услуг по перевозкам; складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; деятельность почтовой связи и курьерская деятельность".

ТАСС уточняет, что в перечень запретов "также включён ряд видов экономической деятельности, связанный с сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством, рыбоводством, с обрабатывающими производствами, строительством, оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, также деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания, деятельностью по операциям с недвижимым имуществом, деятельностью профессиональной, научной и технической. Кроме того, в перечень вошли отдельные виды экономической деятельности, связанные с образованием и деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг".



