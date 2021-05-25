Американцев потянуло в леса, но они не знают, как там выжить

Опрос 2000 жителей США показал
, что 63% из них за "пандемический" год ощутили в себе тягу к природе. Созерцание природы помогает справиться с гневом, страхом и стрессом. В среднем американцы полагают, что продержались бы в дикой природе в течение 16 дней. Однако 83% из них признаются, что не знают, как использовать огниво и кремень, и лишь 14% способны отличить съедобные ягоды и растения от ядовитых. 64% респондентов способны распознать листья клёна, и 55% -- папоротники. 34% американцев знают разницу между лиственными и хвойными деревьями, 35% оказались способны опознать ядовитый плющ.