Уже четыре трупа: сурчанка обвиняет соседку в отравлении лошадей

Весной 2024 года волонтёр передала жительнице г.Сурска Галине Папчихиной животных по договорам ответственного содержания: трёх молодых лошадей, включая жеребёнка. Ещё одного жеребчика, взятого по договору ответственного содержания, на постой в то же хозяйство определила знакомая сурчанки Ольга и ежемесячно переводила ей плату за услугу. При этом Папчихина имеет опыт ухода за лошадьми и содержания, на момент заключения договоров работала на местной турбазе непосредственно с лошадьми. Дочь Папчихиной активно участвовала в уходе за лошадьми, отправляла волонтёру фото подкормок, обсуждала насущные вопросы. Видео Папчихиной с животными было размещено в социальной сети, никто из её земляков или соседей не обращался к волонтёру с вопросами или предупреждениями по поводу её личности.

Сурчанка присылала волонтёру фото, видео, на которых лошади выглядели хорошо. Также волонтёру сообщалось о том, что лошадям врачом СББЖ были поставлены прививки, что предполагает клинический осмотр животных перед вакцинацией. Сотрудники СББЖ подтверждают эту информацию.

Как гром среди ясного неба для волонтёра прозвучал звонок от хозяйки жеребчика, Ольги. Она сообщила, что конь Пегас в тяжёлом состоянии, а Папчихина спрашивает, когда его можно будет зарезать. Со слов Папчихиной, у жеребчика было желудочное кровотечение, она предполагала, что отраву подбросила соседка. Волонтёр, ошарашенная таким известием, настаивала на приезде ветеринара, также попросила ветврача из другого города консультировать Папчихину и дала контакты двух ветеринаров дополнительно.

На видео, где дети Папчихиной предпринимают неумелые попытки поднять коня, подхлёстывая его прутом, сын Папчихиной называет несчастного Пегаса ублюдком.

Согласно договорам ответственного содержания, Папчихина в любой момент могла отказаться от содержания животных и волонтёр приняла бы их обратно, но этого не произошло.

Когда из другого города приехал ветеринар, тот обнаружил абсолютное отсутствие кормов для лошадей, только гнилую солому. Волонтёру он сообщил, что животные просто умирают от голода, у коня некроз кишечника. Два других ветеринара того же мнения. Во дворе у Папчихиной бродили две оставшихся в живых лошадки, худые, они принадлежат самье Папчихиной.

Дочь Папчихиной, по утверждению волонтёра, призналась, что её "любимая кобыла" умерла недавно и тело её всё ещё лежит незахороненное. Врач СББЖ позже сообщил, что труп лошади у Папчихиных с 5 января этого года. Но и этот удар для волонтёра не был последним. Папчихина упрямо продолжала скрывать гибель и обстоятельства гибели кобылы с жеребёнком. Со слов Галины, кобыла удушилась у неё на участке, а жеребёнок "сдала после смерти матери и тоже умерла от ринита". Участковому известно о случае падения одной из лошадей Папчихиной в погреб.

После обращения волонтёра в соцсети к жителям Сурска сурчане рассказали, что на самом деле Папчихина продала кобылу с жеребёнком одному мяснику. Кобыла действительно удушилась,но не на участке у Папчихных, а во время погрузки в скотовозку мясника. "Продала не принадлежащих ей лошадей, которых она не покупала, а обязалась ответственно содержать", - возмущается волонтёр Алина, остро переживающая известие о смерти четырёх лошадей.

Ни по одному случаю гибели Папчихина не предоставила ни одного медицинского документа о болезни, результатах вскрытия. Вскрытие с токсикологической экспертизой для проверки своей версии об отравлении заказывать не стала.

На данный момент в хозяйстве Папчихиной остаются те две истощённые лошади, волонтёр умоляет отдать их людям, чтобы те не умерли без еды и питья, как и остальные. Однако Папчихина непреклонна, она планирует выручить за животных деньги и просит у местной коневладелицы 80 тыcяч рублей за лошадь.

Карантинных помещений в области не имеется, службы надзора изъять остающихся лошадей не могут.