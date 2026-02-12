 

Больше 150 заключённых таджичек будут этапированы на родину для отбывания срока, в Киргизии у экстремистов изъяли паспорта РФ

Россия в 2025 году экстрадировала 134 гражданина Таджикистана, объявленных в розыск на родине, а из Таджикистана в РФ экстрадировали лишь двоих, сообщил журналистам министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода. При этом более 6,7 тыс. таджикистанцев находятся в розыске.

Более 150 гражданок Таджикистана, отбывающих наказание в исправительных учреждениях РФ, планируется этапировать на родину для дальнейшего отбывания срока. При этом единственное в Таджикистане исправительное учреждение для женщин, расположенное в городе Нурек, содержит около 450 осуждённых.

Правоохранительные органы Киргизии изъяли 14 российских паспортов при обысках у 11 сторонников религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ).

 

 

 


