Учёные выяснили, при какой температуре резко сокращается жизнь деревьев

Ученые считают, что глобальное потепление и связанное с ним увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере в целом благотворно влияют на растения: фотосинтез становится эффективнее, что позволяет растениям запасать больше питательных веществ и быстрее расти.

Однако как показал анализ годовых колец, продолжительность жизни деревьев резко падает, если средняя температура воздуха поднимается до 25,4 °С. Предположительно, это связано с тем, что в таких условиях растениям приходится тратить больше воды и других ресурсов на охлаждение листьев и других тканей.

Это может объяснять, почему деревья в Амазонии в последние годы стали гибнуть чаще, даже при учёте негативного воздействия засух и последствий систематических вырубок лесов. Учёные ожидают, что подобное в ближайшее время начнёт происходить в бассейне реки Конго и других тропических регионах Африки, где средняя температура воздуха пока не достигает в 25,4 °С.