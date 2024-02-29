Будущее России : три варианта развития.

Мой геополитический и политологический анализ будущего всего мира показал, что будущее России будет сильно зависеть от трёх сценариев или версий развития всего мира:

1. Гегемон останется Гегемоном, но пока он наблюдает и лишь снизил динамику глобального влияния на международные субъекты в силу внешнеполитических и внешнеэкономических обстоятельств, вызванных новой ситуацией. Гегемон как бы даёт некую свободу международным субъектам, благодаря уменьшению своего влияния на мир. И международные субъекты должны этим воспользоваться. Но затем Гегемон восстановившись и накопив экономический и политический капитал усиленно продолжит свои традиции. По сути, своей в рамках этой версии, не имеет место трансформация мироустройства. Всё вернётся к исходному состоянию:

а) Либо к глобальному миру без участия в этом России, при сохранении России

б) либо с аффилированием России в глобальный мир

а) Либо с использованием сырьевой территории бывшей России, без сохранения России (поражение России перед глобальным Западом и Гегемоном).

2. Гегемон постепенно утратит свое глобальное влияние на мир и перестанет навсегда заниматься гегемонией, как особая и избранная страна. Считается, что такая точка невозврата может наступить. Это будет многополярный мир. В этих новых условиях Россия продолжит быть империей и приобретёт статус, когда-то утраченный нашим государством. Это позитивный проект победы России.

3. Весь мир будет единой глобальной и связанной экономической и политической системой, но без былой роли гегемонии США в этом новом мире. Считается, что уже сейчас несмотря на новую ситуацию, аффилированность российской экономики в мировую экономику не прекращалась и такое прекращение принципиально невозможно, так как точка невозврата уже пройдена и миру всегда придётся принимать требования и условия России перед миром, как ключевого мирового энергетического и сырьевого международного субъекта. Развитие этой версии будет зависеть от многих факторов, в частности, от того, насколько глобальный Запад и США смогут использовать страны африканского континента в качестве колонизаторской замены России. Поэтому весьма актуальными становятся военно-политические проекты России на африканском континенте.