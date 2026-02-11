Губернатор Белгородской области объяснил, чем плохо замедление Телеграма; в Кремле не считают, что это может влиять на качество связи

Ситуация с замедлением "Телеграма" может повлиять на безопасность жителей приграничья — оно несет для них прямую угрозу, так как мессенджер являлся для них основным источником оповещения, объяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Переживаю, что замедление Telegram-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться».

Также по поводу блокировок "Телеграма" переживают некоторые российские военные, так как, по некоторым данным , "через Телегу идёт коммуникация на фронте", и она не всегда может быть скомпенсирована другими средствами связи.