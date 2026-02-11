Губернатор Белгородской области объяснил, чем плохо замедление Телеграма; в Кремле не считают, что это может влиять на качество связи
- 11.02.2026, 12:53,
- Новости
- 271
-
Ситуация с замедлением "Телеграма" может повлиять на безопасность жителей приграничья — оно несет для них прямую угрозу, так как мессенджер являлся для них основным источником оповещения, объяснил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Переживаю, что замедление Telegram-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться».
Также по поводу блокировок "Телеграма" переживают некоторые российские военные, так как, по некоторым данным
, "через Телегу идёт коммуникация на фронте", и она не всегда может быть скомпенсирована другими средствами связи.
В Кремле сообщили
, что "Роскомнадзор принимает меры в соответствии с нашим законодательством", и усомнились, что это может повлиять на качество фронтовой связи. «Представить себе такое трудно и невозможно. В любом случае об этом должны говорить специалисты», — сказал
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопросы на этот счёт в Минобороны РФ.