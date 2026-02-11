 

Губернатор Белгородской области объяснил, чем плохо замедление Телеграма; в Кремле не считают, что это может влиять на качество связи

Ситуация с замедлением "Телеграма" может повлиять на безопасность жителей приграничья — оно несет для них прямую угрозу, так как мессенджер являлся для них основным источником оповещения, объяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
 
«Переживаю, что замедление Telegram-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться».
Также по поводу блокировок "Телеграма" переживают некоторые российские военные, так как, по некоторым данным, "через Телегу идёт коммуникация на фронте", и она не всегда может быть скомпенсирована другими средствами связи.
В Кремле сообщили, что "Роскомнадзор принимает меры в соответствии с нашим законодательством", и усомнились, что это может повлиять на качество фронтовой связи. «Представить себе такое трудно и невозможно. В любом случае об этом должны говорить специалисты», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопросы на этот счёт в Минобороны РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Популярность "Телеграма" растёт, несмотря на ограничения
» Украинцы обстреляли село Безымено в Белгородской области
» Идёт обстрел сёл в Белгородской области со стороны Украины
» В белгородское село прилетел украинский снаряд, есть пострадавшие
» Итоги блокировки Телеграма
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Вечные санкции США и исчезновение гегемонии

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях

  • 14:02
  • 129

Губернатор Белгородской области объяснил, чем плохо замедление Телеграма; в Кремле не считают, что это может влиять на качество связи

  • 12:53
  • 291
Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской, Херсонской, Курской областях

  • 15:34
  • 644
Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram