Глава МИД РФ обратил внимание на то, что деятельность США не соответствует заявлениям США

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что практика пока не соответствует заявлениям администрации президента США Дональда Трампа об отрицании политики предыдущего главы Белого дома Джозефа Байдена в отношении России.

"Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили - мы согласились, значит проблема должна быть решена. (...) Нам важна была позиция США. Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал Лавров в интервью для международной сети TV BRICS. Однако "пока на практике всё выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается "война" против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву".

"Замечу, что при всех высказываниях администрации президента США Трампа о том, что необходимо ликвидировать развязанную Байденом войну на Украине, договориться, убрать ее с повестки дня, и тогда, мол, откроются ясные, яркие перспективы российско-американского взаимовыгодного инвестиционного и прочего взаимодействия, все законы, которые Байден напринимал для "наказания" России после начала специальной военной операции, она не оспаривает".

Глава МИД РФ обратил внимание на продление в апреле 2025 года действия подписанного президентом Байденом в 2021 году исполнительного указа № 14024, "сердцевина которого - это "наказание" России, введение санкций против нашей страны, включая замораживание российских золотовалютных резервов". "Тем не менее, они спокойно "пробили", закон и санкции против России продолжают действовать. Они ввели санкции против "Лукойла", НК "Роснефть". Причем они сделали это осенью, через пару недель после хорошей встречи президента России Владимира Путина и президента США Трампа в Анкоридже", - сказал Лавров.

Кроме того, США до сих пор не ответили на предложение президента РФ Владимира Путина направить замороженные российские средства в Совет мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что "понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, являются краеугольными и именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв". Песков не стал детализировать, что именно подразумевает "дух Анкориджа", и подчеркнул, что в Кремле по-прежнему убеждены, что в интересах урегулирования необходимо вести все разговоры в закрытом режиме. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, означают ли заявление главы МИД Сергея Лаврова о неготовности США к своим же предложениям по Украине, что "дух Анкориджа" уже мертв.