 

Посетители Музея техники Вадима Задорожного получили возможность пообщаться с летчиками-испытателями

В рамках лекционной работы Музей техники организовал для посетителей встречу с летчиками-испытателями. Попасть на нее можно было по обычному билету в музей, только зарегистрировавшись заранее.

 

 


На мероприятии можно было услышать рассказы двух летчиков-испытателей – Александра Синицына и Олега Мутовина, которые познакомили посетителей мероприятия с организацией программы авиационных испытаний – как серийных, так и опытных и экспериментальных самолетов, а также рассказали о собственном опыте испытательной работы.

На лекции можно было увидеть уникальные кадры испытаний самолетов палубной авиации, а также современного российского лайнера МС-21.

На кадрах, которые показал Олег Мутовин, можно было увидеть перегонку новейшего полностью импортозамещенного МС-21, а также кадры испытательных полетов на нем. В том числе среди показанных записей была демонстрация полетов на флаттер – тряску, которая может возникать в кабине при некоторых неисправностях или попадании самолета в зону турбулентности.

После лекции летчикиответили на вопросы гостей мероприятия и пообщались с группой школьников.

В числе посетителей выставки был Игорь Душечкин, один излетчиков пилотажной группы «Русь», который в этот день пригласил в музей класс, в котором учится его сын.

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