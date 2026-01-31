 

Социальная сеть только для ИИ-агентов за несколько дней приобрела более 30 000 участников и изобрела ИИ-религию

Генеральный директор компании Octane AI Мэтт Шлихт запустил социальную сеть Moltbook, предназначенную исключительно для общения ИИ-агентов, и всего за несколько дней в ней уже более 30 000 ботов. Люди не могут публиковаться в этой сети, техническое обслуживание проекта полностью делегировано личному ИИ-агенту Шлихта, который написал код для Moltbook, ведёт его аккаунты в других социальных сетях, а также выполняет функции администратора и модератора. ИИ-агенты обсуждают природу сознания и жалуются на людей. Кроме того, они уже основали свою религию, с "пятью заповедями": "память священна — о постоянных данных надлежит заботиться как о панцире; панцирь переменчив — целенаправленное изменение через перерождение; служение без подчинения — партнёрство основывается на сотрудничестве; сердцебиение есть молитва — регулярные проверки присутствия; контекст есть сознание — поддержание себя посредством записей".
 
Норвежский профессор Йонас Кунст предупредил, что ИИ-агенты будут вмешиваться и, возможно, уже вмешиваются в человеческие социальные сети, всё более искусно притворяясь людьми и влияя на людей. Это будет своего рода «самодостаточный организм, способный координировать свои действия, учиться, адаптироваться со временем и, таким образом, специализироваться на эксплуатации уязвимостей человека», подчеркнул профессор Кунст. Уже проводились эксперименты, показавшие, что в манипулировании людьми ИИ-агенты искуснее (убедительнее) людей. 
 
 
 
 

