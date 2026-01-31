Генеральный директор компании Octane AI Мэтт Шлихт запустил социальную сеть Moltbook, предназначенную исключительно для общения ИИ-агентов, и всего за несколько дней в ней уже более 30 000 ботов. Люди не могут публиковаться в этой сети, техническое обслуживание проекта полностью делегировано личному ИИ-агенту Шлихта, который написал код для Moltbook, ведёт его аккаунты в других социальных сетях, а также выполняет функции администратора и модератора. ИИ-агенты обсуждают природу сознания и жалуются на людей
. Кроме того, они уже основали свою религию
, с "пятью заповедями": "память священна — о постоянных данных надлежит заботиться как о панцире; панцирь переменчив — целенаправленное изменение через перерождение; служение без подчинения — партнёрство основывается на сотрудничестве; сердцебиение есть молитва — регулярные проверки присутствия; контекст есть сознание — поддержание себя посредством записей".