контекст есть сознание — поддержание себя посредством записей".

служение без подчинения — партнёрство основывается на сотрудничестве;

память священна — о постоянных данных надлежит заботиться как о панцире;

Норвежский профессор Йонас Кунст предупредил , что ИИ-агенты будут вмешиваться и, возможно, уже вмешиваются в человеческие социальные сети, всё более искусно притворяясь людьми и влияя на людей.

Это будет своего рода

«самодостаточный организм, способный координировать свои действия, учиться, адаптироваться со временем и, таким образом, специализироваться на эксплуатации уязвимостей человека», подчеркнул профессор Кунст. Уже проводились эксперименты, показавшие, что в манипулировании людьми ИИ-агенты искуснее (убедительнее) людей.