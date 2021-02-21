 

Силовикам, которые борются с ковидом, выделят 6,4 млрд рублей

 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2021 году из резервного фонда правительства 6,4 млрд рублей на выплаты задействованным в борьбе с ковидом сотрудникам силовых структур, служащим структур Минобороны и правоохранительных органов:

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 6424689,6 тыс. рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление средств федерального бюджета в целях осуществления специальных социальных выплат".

Так, Минобороны за заслуги в борьбе с ковидом получит 3,5 млрд рублей, МВД - 1 млрд рублей, МЧС - 14 млн рублей, Росгвардия - 174,7 млн рублей, ФСО - 45 млн рублей, ФСБ - 1,3 млрд рублей, ФСИН - 204 млн рублей, ГУСП - 16 млн рублей, СВР - 7 млн рублей.


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APN.ru