Силовикам, которые борются с ковидом, выделят 6,4 млрд рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2021 году из резервного фонда правительства 6,4 млрд рублей на выплаты задействованным в борьбе с ковидом сотрудникам силовых структур, служащим структур Минобороны и правоохранительных органов:

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 6424689,6 тыс. рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление средств федерального бюджета в целях осуществления специальных социальных выплат".

Так, Минобороны за заслуги в борьбе с ковидом получит 3,5 млрд рублей, МВД - 1 млрд рублей, МЧС - 14 млн рублей, Росгвардия - 174,7 млн рублей, ФСО - 45 млн рублей, ФСБ - 1,3 млрд рублей, ФСИН - 204 млн рублей, ГУСП - 16 млн рублей, СВР - 7 млн рублей.



