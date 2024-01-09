 

В Подмосковье продолжаются проблемы с отоплением жилых домов, выяснилось, что потребуются "миллиарды рублей"

В микрорайоне Климовск города Подольска к теплу подключены 122 из 173 оказавшихся ранее без подачи тепла домов. Тем не менее, по словам губернатора Подмосковья Воробьёва, понадобится вложить миллиарды рублей, чтобы решить внезапно открывшуюся проблему: котельная, где произошла авария, из-за которой в 30-градусные морозы жители остались без отопления, находится на закрытой территории Климовского патронного завода и принадлежит частным владельцам. Жильцам оставшихся без тепла домов разрешили не платить за отопление и электричество за январь. 
Жители подмосковной Электростали развели костёр прямо на улице, чтобы согреться. В части домов почти месяц нет отопления, а температура в квартирах — в районе 10 градусов.
В подмосковном Дмитрове утечка на теплосети — без тепла и ГВС остается 29 многоквартирных домов.
 
В то же время в Пензе 17 многоквартирных домов в мороз остались без отопления из-за аварии на теплосетях, суммарно в них проживают более двух тысяч человек.

 

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