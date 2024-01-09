В Подмосковье продолжаются проблемы с отоплением жилых домов, выяснилось, что потребуются "миллиарды рублей"

В микрорайоне Климовск города Подольска к теплу подключены 122 из 173 оказавшихся ранее без подачи тепла домов. Тем не менее, по словам губернатора Подмосковья Воробьёва, понадобится вложить миллиарды рублей
, чтобы решить внезапно открывшуюся проблему: котельная, где произошла авария, из-за которой в 30-градусные морозы жители остались без отопления, находится на закрытой территории Климовского патронного завода и принадлежит частным владельцам. Жильцам оставшихся без тепла домов разрешили не платить за отопление и электричество за январь.