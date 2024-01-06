 

Бастрыкин поручил проверить многочисленные перебои со светом и теплом в Подмосковье

 
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в нескольких населённых пунктах Московской области. А именно: ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей городского округа Чехов (ст. 215.1 УК РФ) и аналогичные факты в Подольске, Химках, Солнечногорске, Балашихе и Лобне.
Чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, фиксируются коммунальные аварии и многочисленные перебои с электричеством. Без горячей воды и отопления остались сотни жилых домов, а также медучреждения и учреждения образования.

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