 

Раскрыты нефтегазовые и ненефтегазовые доходы России за 2022 год

Минфин раскрыл нефтегазовые доходы бюджета: за весь прошлый год нефтегазовая отрасль принесла России 11,586 триллиона рублей — на 28% больше, чем годом ранее (9,056 триллиона рублей).

Кроме того, в 2022 году в бюджет страны поступило 14,2 триллиона рублей ненефтегазовых доходов. Несмотря на это, дефицит бюджета России по итогам прошедшего года составил 3,3 триллиона рублей, что соответствует 2,3% ВВП. Председатель правительства Михаил Мишустин указывал, что расходы в 2022 году за счёт решения масштабных задач составили свыше 31 триллиона рублей, а доходы — почти 28 триллионов.

 

 

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,16 трлн рублей -- это в три раза больше, чем было заплачено из бюджета нефтяным компаниям в 2021 году (674,5 млрд рублей). 

В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей.

В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года и рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой. Если экспорт выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет. 


 

 

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