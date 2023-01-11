Раскрыты нефтегазовые и ненефтегазовые доходы России за 2022 год

Кроме того, в 2022 году в бюджет страны поступило 14,2 триллиона рублей ненефтегазовых доходов. Несмотря на это, дефицит бюджета России по итогам прошедшего года составил 3,3 триллиона рублей, что соответствует 2,3% ВВП. Председатель правительства Михаил Мишустин указывал, что расходы в 2022 году за счёт решения масштабных задач составили свыше 31 триллиона рублей, а доходы — почти 28 триллионов.

Минфин раскрыл нефтегазовые доходы бюджета: за весь прошлый год нефтегазовая отрасль принесла России 11,586 триллиона рублей — на 28% больше, чем годом ранее (9,056 триллиона рублей).

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,16 трлн рублей -- это в три раза больше, чем было заплачено из бюджета нефтяным компаниям в 2021 году (674,5 млрд рублей).

В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей.

В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года и рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой. Если экспорт выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.