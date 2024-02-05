Доходы от продажи нефти и производство бензина в РФ снизились, выплаты нефтяникам из бюджета составили 147 млрд рублей

По итогам января 2024 года доходы федерального бюджета от продажи нефти и газа составили 675,2 миллиарда рублей, что на 37,5 миллиарда меньше базового уровня. Отклонение от ожидаемого уровня доходов в январе составило минус 122,2 миллиарда рублей.

В то же время выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в январе 2024 года составили 146,6 млрд рублей (в январе 2023 года они составляли 47,8 млрд рублей, в январе 2022 года -- 85 млрд рублей). Общие выплаты по топливному демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей.





Снизилось и производство бензина: выпуск бензина в РФ в первые 30 дней января сократился на 1,8 процента, до 3,49 миллиона тонн, по сравнению с тем же периодом прошлого года. На внутренний рынок ушло 3,047 миллиона, что на 6,5 процента больше, чем с 1 по 30 января 2023 года, а экспорт упал на 31,5 процента, до 442,3 тысячи тонн. Главной причиной сокращения производства стала авария на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла», который ответственен за поставки топлива в Московский регион.

Правительство РФ не поддержало законопроект справороссов, которым предлагалось с 2024 года включить нефтегазовые и угольные компании в перечень плательщиков налога на сверхприбыль.





