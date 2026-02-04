Конституция Казахстана: игра в преемника

В Казахстане опубликован проект новой Конституции. Небольшие заметки на полях об основных изменениях.

1) Реформа Парламента. Он становится однопалатным. Вместо Сената и Мажилиса создается Курултай. При этом как эрзац верхней палаты учреждается Народный совет – Қазақстан Халық Кеңесі. Все вопросы его образования, формирования и полномочий будут определены отдельным конституционным законом. Иначе говоря, про Народный совет новая Конституция не говорит почти ничего, кроме предоставления ему права вносить законопроекты в Курултай и выдвигать инициативу о назначении референдума.

2) Отставка Президента. Учреждается должность Вице-Президента с крайне ограниченными полномочиями. Он будет назначаться Президентом Казахстана с согласия Курултая. В случае отставки Президента «полномочия Президента Республики Казахстан переходят к Вице-Президенту Республики Казахстан». После чего в течение 7 дней Курултай назначает выборы Президента, которые проводятся в течение 2 месяцев со дня принятия указанного решения.

Иначе говоря, согласно новой Конституции в случае отставки главы государства у Казахстана появляется новый Президент и в течение двух месяцев следуют выборы.

3) Конституционный суд. Президент назначает и освобождает от должности председателя Конституционного суда без согласия Курултая, ранее назначался (но освобождение не было предусмотрено) с согласия Сената Парламента, и с согласия Курултая десять судей Конституционного суда и может освобождать их от должности. По действующей Конституции Президент имеет право назначать только 4 судей, по 3 назначают обе палаты Парламента. Усиление полномочий Президента в отношении Конституционного суда крайне важно, поскольку именно КС играет ключевую роль в процессе ухода Президента в отставку – он ее «удостоверяет».

4) Срок полномочий Президента. Новая Конституция оставляет неясным вопрос, имеет ли К.-Ж.Токаев право баллотироваться на новый срок. «Одно и то же лицо не может быть в соответствии с Конституцией избрано Президентом Республики Казахстан более одного раза» (ст.43 п.1 новой Конституции). Формулировка демонстративно туманна, по сравнению с нынешним Основным Законом добавлены слова «в соответствии с Конституцией».

Если речь идет о Конституции «вообще», то действующий Президент не может быть снова избран, если речь идет строго о новой Конституции, у него появляется возможность баллотироваться еще раз. Казахстанские эксперты уже говорят о том, что Конституционный суд будет должен истолковать эту норму.

5) Гарантии отставному Президенту. Все бывшие президенты получают титул «экс-президент» и не могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности за свои действия на посту главы государства (кроме госизмены).

6) Переходные положения. Неясны и не проработаны. Не сказано, как и когда будут проводиться выборы нового Курултая, ничего не сказано о действующем Президенте – надо ли проводить перевыборы или он просто сохранит власть как минимум до 2029 года, когда заканчивается действующий срок полномочий.

Вывод: новеллой проекта Конституции Казахстана является не только однопалатный Курултай, а проработанный механизм досрочного ухода Президента в отставку, включающий немедленный приход к власти нового Президента, внеочередные выборы в течение 2 месяцев, посреднически-надзорную роль Конституционного суда и гарантии экс-президенту.

Власти очень сильно торопят с новой Конституцией. Фактически, путь от идеи внести небольшие поправки в Основной закон до идеи принятия новой Конституции прошли за две недели. Такими темпами в Казахстане новая Конституция может появиться уже в марте.